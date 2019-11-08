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РИА Новости

Эксперт: статьи аналога "Википедии" будут обновляться по мере необходимости

12:43 08.11.2019 (обновлено: 12:44 08.11.2019)
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© Depositphotos / DepositNovicСтарая книга и стеклянная лупа
Старая книга и стеклянная лупа
© Depositphotos / DepositNovic
Старая книга и стеклянная лупа. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Материалы российского аналога "Википедии" будут обновляться по мере необходимости, предусмотрено несколько специальных механизмов и постоянная служба мониторинга, сообщил РИА Новости ответственный редактор научного издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец.
"У нас будет пять циклов актуализации (статей), пока идет доработка этой системы. Значительная часть слотов стоит на постоянной актуализации. Для этого создается специальная служба мониторинга. Часть актуализируется каждые три месяца. Какие-то сведения можно обновлять, грубо говоря, по событию, по случаю. Кроме того, есть совершенно устойчивая терминология, которая будет подвергаться исправлениям гораздо реже", – сказал Кравец.
В сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая российская энциклопедия". Об этом говорилось в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Сайт российской Википедии
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