Эксперт: статьи аналога "Википедии" будут обновляться по мере необходимости

"У нас будет пять циклов актуализации (статей), пока идет доработка этой системы. Значительная часть слотов стоит на постоянной актуализации. Для этого создается специальная служба мониторинга. Часть актуализируется каждые три месяца. Какие-то сведения можно обновлять, грубо говоря, по событию, по случаю. Кроме того, есть совершенно устойчивая терминология, которая будет подвергаться исправлениям гораздо реже", – сказал Кравец.