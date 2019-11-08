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РИА Новости

Авторы российской "Википедии" создадут версию для школьников

12:42 08.11.2019
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отраслевые сервисы для узкопрофильных специалистов будут в российском аналоге "Википедии", также разрабатывается адаптированная версия для школьников, сообщил РИА Новости ответственный редактор научного издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец.
В сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая Российская энциклопедия". Об этом говорилось в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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"На портале будут отраслевые сервисы, необходимые для специалистов. Мы предусматриваем для пользователей уровень эксперта, на котором он сможет обсуждать с другими специалистами тему определенного слота. Так что механизм портала рассчитан на разные типы пользователей. Кому-то нужна сжатая справка, а кто-то занимается темой профессионально - каждый получит необходимое", - рассказал Кравец.
Авторы проекта, по словам редактора, также будут разрабатывать адаптированные версии и слоты для системы среднего образования.
"Первой функцией этого ресурса будет расширенная подготовка к занятию, увеличение семантического горизонта по какой-то теме. Второй - использование материалов непосредственно на уроке. И самое главное, как подтверждает опыт редакции, портал станет замечательным инструментом для, что называется, самообразования", - добавил Кравец.
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