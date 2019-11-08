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РИА Новости
Война в Сирии

ООН: в Сирии и Ираке могут находиться более 20 тысяч иностранных боевиков

12:42 08.11.2019
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© REUTERS / Kemal AslanТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
© REUTERS / Kemal Aslan
ГЕНУЯ, 8 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч иностранных боевиков-террористов все ещё могут находиться в Сирии и Ираке, сообщил РИА Новости координатор мониторинговой группы ООН по террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ)*, "Аль-Каида"* и радикальному движению "Талибан" Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.
"Безусловно, Ирак и Сирия породили наибольшее число иностранных боевиков-террористов, из всех, что мы когда-либо видели, цифры значительно превышали 40 тысяч. Мы пытается рассчитывать, основываясь на информации государств-членов, с учетом того, сколько боевиков было ликвидировано... Мы уверены, что число ещё остающихся в живых превышает половину (от 40 тысяч), мы говорим о более чем 20 тысячах человек, по некоторым оценкам, число превышает 25 тысяч", - заявил Фиттон-Браун.
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Он отметил, что некоторые из иностранных боевиков будут отбывать длительные сроки в тюрьмах в Ираке, Сирии, Турции и в странах их происхождения, другие получат более короткие сроки и выйдут на свободу. Фиттон-Браун подчеркнул, что некоторым удастся избежать правосудия, и число тех боевиков, которые будут представлять угрозу в будущем, вызывает беспокойство.
Фиттон-Браун также заявил, что группа мониторинга ООН считает, что в сирийской провинции Идлиб находятся "значительно больше 10 тысяч боевиков (террористов)", принадлежащих к различным группировкам, поскольку следует также брать в расчет посредников и сторонников, в том числе тех, которые находятся в лагерях на севере Сирии.
"Я имею в виду, мы говорим о более, чем 70 тысячах только в "Аль-Хоул". Другие лагеря значительно меньше, чем "Аль-Хоул", но мы все равно говорим об общей цифре, которая приближается к 100 тысячам. Это много людей. Конечно, многие из них - дети, много среди них и женщин, некоторые из них могут быть ни в чем не повинные члены семей, но и это стоит ставить под вопросом, поскольку, как вам известно, многие женщины играли активную роль в ИГ*", - отметил Фиттон-Браун.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииИсламское государствоАль-КаидаИракСирияТалибанООНВ мире
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