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РИА Новости

Сергей Кравец: российская энциклопедия станет гарантом достоверных данных

13:30 08.11.2019 (обновлено: 13:43 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтветственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российская электронная энциклопедия будет крупнейшим источником стопроцентных фактов, ее проект впервые представят 21 ноября в Уфе, сообщил ответственный редактор научного издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец. В интервью РИА Новости он рассказал, благодаря чему портал окажется качественнее "Википедии", какие уникальные опции разрабатывают его создатели и как часто будет актуализироваться информация. Беседовала Евгения Стогова.
Недавно появилась информация, что для российской электронной энциклопедии принято название "Знания". Это так?
– Пока это слухи, название еще не выбрано. Было два рабочих варианта. Как раз то самое "Знания", которое неофициально идет еще с начала создания проекта пять лет назад, и "Портал "Большая Российская энциклопедия", которое указано во всех рабочих документах. Признаю, второго названия нам не хочется терять. "Большая Российская энциклопедия" – это огромный и очень значимый национальный бренд. Но работа над поиском компромисса пока идет.
Известно ли что-либо по логотипу?
– Тоже в процессе. Вообще, работа над порталом – не концептуально и в смысле методик, а подробно и детально – началась лишь в июле этого года. По сути, мы только-только начинаем представлять, как будет выглядеть энциклопедия.
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Когда планируется первый выход в свет?
– Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на профессиональной конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет.
Новый информационный портал повсеместно называют аналогом "Википедии".
– Я сразу это опровергну, это не аналог "Википедии". Единственное, что нас объединяет, – энциклопедические статьи, лежащие в основе. Все остальное принципиально другое. "Википедия" – это особый ресурс, построенный на краудсорсинге, на анонимности авторов, на предпочтительности, скажем так, вторичных материалов. Ее цель – не столько предоставление каких-то сведений, а обеспечение возможности участия широкого круга лиц в редактировании имеющихся текстов. Мы же будем классическим энциклопедическим ресурсом.
Что под этим подразумевается?
– Любая информация, предоставляемая на портале, будет иметь свое авторство. И за сведения, опубликованные в энциклопедии, несут ответственность и автор, и редактор. Это подтверждение компетенции. Поэтому любая статья будет рецензироваться. Самое главное, тексты будут проходить энциклопедический цикл: проверка фактов, грамотная транслитерация имен и географических названий и так далее. Но между порталом и классической энциклопедией тоже будет разница. Информационная единица в энциклопедии – это статья. На портале же информационной единицей будет слот – комплекс материалов по теме, рассчитанный на разные запросы пользователей, начиная с короткой словарной справки и заканчивая вовлечением в исторический, политический и лингвистический контекст. Это набор данных, требующий очень большого напряжения авторского и редакторского коллективов, специального, весьма затратного обеспечения. Но в финале мы дадим максимально удобный для пользователя инструмент.
На портале будут отраслевые сервисы, необходимые для специалистов. Мы предусматриваем для пользователей уровень эксперта, на котором он сможет обсуждать с другими специалистами тему определенного слота. Так что механизм портала рассчитан на разные типы пользователей. Кому-то нужна сжатая справка, а кто-то занимается темой профессионально – каждый получит необходимое.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
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Планируется ли версия для школьников?
– Да, мы будем разрабатывать адаптированные версии и слоты для системы среднего образования. И, надо признаться, мы в этом отношении не первые. Наравне с Википедией существуют три классические энциклопедии: англоязычная "Британника", "Брокгауз" на немецком и шведском языках и Большая Российская энциклопедия. "Британника" и "Брокгауз" еще несколько лет назад начали делать адаптированные версии "for school" (для школы – ред.). Мы здесь идем замыкающими. Первой функцией этого ресурса будет расширенная подготовка к занятию, увеличение семантического горизонта по какой-то теме. Второй – использование материалов непосредственно на уроке. И самое главное, как подтверждает опыт редакции, портал станет замечательным инструментом для, что называется, самообразования.
Какие дополнительные функции будет иметь энциклопедия?
– Перед нами стоит задача стать агрегатором знаний из достоверных источников. Это прежде всего электронная библиография, это сервис по цитатам из первоисточников, это возможность связаться с архивами, с музеями и так далее. Это будет ресурс, рассчитанный на систему образования, на учащих и учащихся, на тех, кому нужны верифицированные и достоверные знания с гарантией.
Доступ к ресурсу будет свободным?
–Да. Единственное, если пользователь захочет принять интерактивное участие, нужна будет регистрация, подтверждающая научную компетенцию именно в этой области. Это позволит быть автором, рецензентом, а также участвовать в обсуждениях.
Как часто предусматривается актуализация информации?
–У нас будет пять циклов актуализации, пока идет доработка этой системы. Значительная часть слотов стоит на постоянной актуализации. Для этого создается специальная служба мониторинга. Часть актуализируется каждые три месяца. Какие-то сведения можно обновлять, грубо говоря, по событию, по случаю. Кроме того, есть совершенно устойчивая терминология, которая будет подвергаться исправлениям гораздо реже.
Сайт российской Википедии
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Планируется ли какая-то агрегация энциклопедии в бумажную версию? Может быть, по тематическим блокам или в формате альманаха?
– Мы наблюдаем за оксфордским опытом в этом плане, у них есть подобная практика. Но пока я не могу сказать точно. Я, честно говоря, не вижу необходимости в таком бумажном агрегировании. Тем более для специалистов у нас будет функция "Своя энциклопедия", с помощью которой пользователь сможет сформировать собственную энциклопедию из существующих слотов. Если она ему нужна, он даже сможет ее распечатать или прямо на портале поделиться с коллегами. Такая функция будет доступна для зарегистрировавшихся пользователей.
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УфаИнтервью - АвторыОбщество
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