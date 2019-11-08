Изменено расписание поездов "Аэроэкспресса" во Внуково на 15-16 ноября

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Расписание поездов "Аэроэкспресса", курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково, на 15-16 ноября изменено в связи с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает компания.

"В ночь с 15 ноября на 16 ноября будут отменены поезда, следующие с Киевского вокзала в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00, а также отправляющиеся из Внуково в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00", — говорится в сообщении.

Кроме того, 16 ноября поезд из аэропорта на 9:05 покинет станцию на пять минут позже и прибудет в Москву в 9:55.