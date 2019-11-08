Польские спецслужбы перекрыли международный канал нелегальной миграции

ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Международную группу, занимающуюся нелегальной переправкой вьетнамцев в Западную Европу, выявили в Международную группу, занимающуюся нелегальной переправкой вьетнамцев в Западную Европу, выявили в Польше , говорится в сообщении местной прокуратуры.

"Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой вьетнамцев из Румынии на запад Европы через Польшу, пресекли польские полицейские и пограничники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специальная операция была проведена на территории Нижнесилезского, Великопольского и Мазовецкого воеводств. "Задержаны десять человек - девять поляков и вьетнамец", - рассказали в прокуратуре. Там добавили, что во время обыска по месту их жительства также обнаружили 21 вьетнамца.

Отмечается, что действия польских спецслужб позволили также задержать 13 человек, замешанных в контрабанде людей в Германии и Великобритании.

"Иностранцев переправляли в специальных тайниках в грузовых автомобилях. Тайники были размещены за перевозимым грузом и не давали спрятанным в них лицам возможности самостоятельно выбраться. Путешествие в крайне тяжелых условиях длилось несколько десятков часов. Члены группы также перевозили иностранцев в арендованных кемперах", - говорится в сообщении.

"Все указывает на то, что преступная группа действовала на территории всей Европы. Ее члены организовали каналы нелегальной миграции, начинающиеся в Румынии, через Польшу до Германии, Великобритании и Франции. За такое "путешествие" каждый из граждан Вьетнама должен был заплатить от 6,5 до 20 тысяч долларов", - рассказали в прокуратуре.

Из выводов следствия следует, что переброска иностранцев проходила поэтапно. Польша была местом, где нелегалы ожидали очередного транспорта до места назначения.