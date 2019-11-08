Соцпартия Молдавии надеется, что премьер не допустит отставки правительства

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Василий Боля заявил на брифинге в пятницу, что у премьера Майи Санду еще есть время отозвать свой проект по изменению закона о генеральной прокуратуре и тем самым избежать вотума недоверия правительству.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Соцпартия готовит вотум недоверия правительству из-за того, что премьер взяла на себя ответственность перед парламентом за отбор кандидатов на пост генпрокурора.

"Фракция социалистов сегодня утром провела переговоры с Майей Санду, после полутора часов переговоров мы хотим сохранить коалицию и правительство, хотим идти вперед вместе всеми тремя фракциями коалиции, но нас игнорируют. Единственный выход из ситуации — это отозвать проект, за который она взяла ответственность, обсудить его в парламенте и проголосовать за него", - сказал Боля.

По его словам, у Санду есть время на раздумья до начала заседания парламента, которое запланировано на 15.00 (16.00 мск). Боля подчеркнул, что социалисты готовы поддержать любую инициативу по реформированию системы юстиции, а также другие проекты, но считают, что обсуждение должно проходить в парламенте.

Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате в среду аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. В тот же день премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Парламент в течение тех дней может выступить против этого решения и выдвинуть вотум недоверия кабмину Санду. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.

Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он отмечал, что недоволен работой некоторых министров, но вопрос перестановок не стоит поднимать до проведения местных выборов, запланированных на 20 октября.