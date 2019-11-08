Один человек погиб в результате взрывов в центре Бишкека

По словам директора центра, погибший был работником кафе, в котором произошли взрывы. Он скончался на месте от полученных ожогов.

Три взрыва прогремели в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении столичных проспектов Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв - и через некоторое время еще два. Начался сильный пожар. В настоящее время пожарные справились с огнем, пламени не видно. На месте работают спасатели и врачи скорой помощи. По предварительным данным пожарных, взорвались газовые баллоны, установленные в кафе.