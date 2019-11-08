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РИА Новости

Черкалин объяснил хранение 50 миллионов долларов служебной необходимостью

12:25 08.11.2019 (обновлено: 15:36 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве, хранил в квартире родителей более 50 миллионов долларов, объясняя это "служебной необходимостью", передает корреспондент РИА Новости из зала Головинского суда Москвы.

"По моей информации, у вас дома было найдено 50,5 миллиона долларов, миллион евро, 15 миллионов рублей", — заявил в суде, где продолжается рассмотрение гражданского иска Генпрокуратуры к Черкалину и его близким о взыскании в доход государства активов на 6,5 миллиарда рублей, представитель ГП, обращаясь к родителям подсудимого.

Черкалин действительно попросил родню оставить у себя на хранение некое имущество, объяснив это "служебной необходимостью", рассказала его мать. При этом она отметила, что не знала, что это за имущество, но была не против, так как "мы одна семья".
В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина, его родственников и близких значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Среди ответчиков — отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ вплоть до 2010 года, а также мать, младшая сестра, две бывшие жены задержанного и другие близкие.
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Делегат ГП в ходе подготовки к рассмотрению заявления уточнил исковые требования. Помимо вышеназванного имущества, он попросил суд взыскать в пользу государства более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, а также украшения — запонки, колье, браслеты и подвески. Их общая стоимость оценивается в 40 миллионов рублей.
Адвокат основного ответчика Владимир Михайлов заявил в суде, что Черкалин признает большую часть исковых требований на 6,1 миллиарда рублей, которые он получил "из не предусмотренных законом источников". При этом полковник попросил оставить за собой и родственниками некоторые квартиры, дома, нежилые помещения, земельные и парковочные участки и ювелирные украшения, которые, по словам защитника, законным образом приобрели его родители, бывшие жены и другие соответчики по иску. Сам Черкалин предпочел остаться в следственном изоляторе и не участвовать в споре, его интересы представлял только Михайлов.
Как считает Генпрокуратура, вышеуказанное состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный доход полковника и его близких за это время составил гораздо более скромную сумму.
Александр Дрыманов
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11117536822
Обсудить 19
Дело полковника ФСБ ЧеркалинаКирилл ЧеркалинВладимир МихайловГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не ту профессию я выбрал. Полковник ФСБ - самая высокооплачиваемая должность.
8 ноября, 14:29
Евгений Геннадьевич
21130702
Да там целый клан семейный еще наверно от прадедушки ,а поют то как.
8 ноября, 15:57
с старый прапор
2211400
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