Ученые раскрыли генетический секрет древних римлян

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Изучив ДНК жителей Древнего Рима, ученые впервые составили подробную генетическую историю античного города, охватывающую период 12 тысяч лет. Результаты исследования Изучив ДНК жителей Древнего Рима, ученые впервые составили подробную генетическую историю античного города, охватывающую период 12 тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

За долгие годы ученые довольно подробно изучили археологию и историю Древнего Рима, но до сих пор мало что было известно о генетическом происхождении жителей столицы этого когда-то самого могущественного и обширного государства мира.

Большая команда ученых, возглавляемая исследователями из Стэнфордского университета, Венского университета и Римского университета Сапиенца, провела огромную работу, собрав и изучив 127 генетических образцов древних людей из 29 археологических памятников Рима и его окрестностей. Результатом исследования стал самый подробный на сегодняшний день анализ генетических изменений населения Вечного города за 12 тысяч лет — от мезолита до Средневековья.

Авторы выявили две основные волны миграции, заложившие основы римской нации.

Первая знаменует собой приход около 8 тысяч лет назад в Европу ранних земледельцев из региона современных Турции и Ирана, вытеснивших оттуда охотников-собирателей. Вторая волна произошла в период от 5 до 3 тысяч лет назад. Это были скотоводы из южных регионов современной России — степей Прикаспия и Причерноморья.

В целом такая наследственная история характерна для большинства средиземноморских народов. Отсюда ученые делают вывод, что к моменту основания Рима, традиционно датируемому 753 годом до нашей эры, население города ничем не отличалось от остального населения южной и западной Европы.

Ситуация резко начала меняться по мере того, как расширялись границы Римской империи и распространялось ее влияние. На пике своего могущества государство растянулось на трех континентах, охватывая все Средиземноморье, большую часть западной Европы, Ближний Восток и северную Африку. Рим был первым в истории городом, в котором проживали более миллиона человек. А население империи, составлявшее более десяти миллионов, было представлено разными расами и народами. И это неизбежно превратило столицу в многонациональный город.

"Анализ ДНК показал, что когда Римская империя распространилась вокруг Средиземного моря, иммигранты с Ближнего Востока, из Европы и северной Африки переехали в Рим. Это значительно изменило облик одного из первых великих городов древнего мира", — приводятся в пресс-релизе Стэнфордского университета слова Джонатана Притчарда (Jonathan K. Pritchard), профессора генетики и биологии и одного из руководителей исследования.

По мере того как империя расширялась, между Римом и другими частями государства устанавливались тесные торговые и культурные связи. Свой вклад в обновление состава населения вносили военные кампании и работорговля.

"Это исследование показывает, насколько динамично прошлое, — говорит соавтор исследования, аспирант Ханна Моотс (Hannah M. Moots). — В Риме мы видим людей со всего мира, что является отражением основных исторических и политических событий".

Среди изменений, произошедших в генотипе древних римлян в период империи, преобладают следы выходцев из Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Возможно, это связано с тем, что эти регионы были более густонаселенными, чем Европа или северная Африка.

Следующие несколько веков были полны беспорядков: империя раскололась надвое, эпидемии несколько раз почти полностью уничтожали население Рима, произошла серия вторжений. В результате состав городской популяции сместился в сторону западноевропейского происхождения. Позднее, в эпоху Священной Римской империи фиксируется наплыв из центральной и северной Европы.

Главный результат исследования — вывод о быстрой смене генетического состава населения столицы древнего мира.