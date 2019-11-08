В Африке слон убил туриста в палаточном лагере

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Намибии слон убил австрийского туриста, В Намибии слон убил австрийского туриста, сообщает The Namibian.

Группа путешественников, среди которых был погибший, разбила палаточный лагерь в месте, не предназначенном для ночлега, где и была атакована животным.

В заявлении министерства туризма африканского государства говорится, что в ведомство поступило сообщение об этом происшествии. Чиновники выразили соболезнования семье и друзьям жертвы нападения. Местные власти выясняют, сопровождал ли группу гид.