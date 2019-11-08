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РИА Новости
Туризм

В Африке слон убил туриста в палаточном лагере

19:03 08.11.2019
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© CC0Африканский слон
Африканский слон
© CC0
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Намибии слон убил австрийского туриста, сообщает The Namibian.
Группа путешественников, среди которых был погибший, разбила палаточный лагерь в месте, не предназначенном для ночлега, где и была атакована животным.
В заявлении министерства туризма африканского государства говорится, что в ведомство поступило сообщение об этом происшествии. Чиновники выразили соболезнования семье и друзьям жертвы нападения. Местные власти выясняют, сопровождал ли группу гид.
Первоначально власти Намибии сообщили, что погиб турист из Австралии, но позже уточнили, что жертва — гражданин Австрии.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАфрикаАвстралияНамибия
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