В Африке слон убил туриста в палаточном лагере

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Намибии слон убил австрийского туриста, сообщает The Namibian.
Группа путешественников, среди которых был погибший, разбила палаточный лагерь в месте, не предназначенном для ночлега, где и была атакована животным.
В заявлении министерства туризма африканского государства говорится, что в ведомство поступило сообщение об этом происшествии. Чиновники выразили соболезнования семье и друзьям жертвы нападения. Местные власти выясняют, сопровождал ли группу гид.
Первоначально власти Намибии сообщили, что погиб турист из Австралии, но позже уточнили, что жертва — гражданин Австрии.