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РИА Новости

Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову

12:16 08.11.2019
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 / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. План РФ и КНР по урегулированию на Корейском полуострове предполагает очередность шагов США и КНДР без ущерба их интересам, США его изучают, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наша дорожная карта, которую мы вместе с КНР предложили, заключалась в том, что сначала нужно укреплять доверие через проведение взаимных встреч. На следующем этапе нужно предпринимать какие-то осязаемые меры, включая приостановку военных учений, испытаний и запусков ракет, ну и далее выходить на переговоры", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.
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Друг познается в цене. США повысили Корее плату за оккупациюВашингтон решил, что Южной Корее следует вносить больший вклад в усилия США по обеспечению ее же безопасности. Сеул сопротивляется. Не сходится, говорит, дебит с кредитом. Мол, странно получается: слагаемые даже мест своих не меняют, а сумма почему-то растет.
"Сейчас, когда эта логика дорожной карты, по нашей оценке с китайскими друзьями, вроде бы воспринимается всеми, мы разработали план действий, который основан на принципе встречных шагов. Там изложены те шаги, которые без ущерба для своей репутации могли бы принять США, и те шаги, которые на той же основе могли бы принять руководители Северной Кореи. План этот уже несколько недель, пару месяцев, по-моему, рассматривается в столицах других стран - участниц шестисторонних переговоров", - продолжил министр.
Лавров также подчеркнул необходимость поощрения процесса переговоров между Северной и Южной Кореей параллельно с усилиями по возобновлению консультаций США и КНДР.
"Я считаю, что самостоятельный параллельный трек, который был создан пару лет назад - трек контактов между севером и югом Корейского полуострова - как-то незаслуженно отодвинут на задний план, и давно не слышно о том, как этот процесс идет... Я бы еще как дополнительный элемент задачи стабилизации денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил бы важность межкорейских отношений", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 09:37РИА Новости
Россия рассчитывает на возобновление диалога по Корейскому полуострову
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Сергей ЛавровМИД РФЮжная КореяКитайКНДРВ мире
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