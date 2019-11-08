Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову

"Наша дорожная карта, которую мы вместе с КНР предложили, заключалась в том, что сначала нужно укреплять доверие через проведение взаимных встреч. На следующем этапе нужно предпринимать какие-то осязаемые меры, включая приостановку военных учений, испытаний и запусков ракет, ну и далее выходить на переговоры", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Вашингтон решил, что Южной Корее следует вносить больший вклад в усилия США по обеспечению ее же безопасности. Сеул сопротивляется. Не сходится, говорит, дебит с кредитом. Мол, странно получается: слагаемые даже мест своих не меняют, а сумма почему-то растет.

Друг познается в цене. США повысили Корее плату за оккупацию Вашингтон решил, что Южной Корее следует вносить больший вклад в усилия США по обеспечению ее же безопасности. Сеул сопротивляется. Не сходится, говорит, дебит с кредитом. Мол, странно получается: слагаемые даже мест своих не меняют, а сумма почему-то растет.

"Сейчас, когда эта логика дорожной карты, по нашей оценке с китайскими друзьями, вроде бы воспринимается всеми, мы разработали план действий, который основан на принципе встречных шагов. Там изложены те шаги, которые без ущерба для своей репутации могли бы принять США, и те шаги, которые на той же основе могли бы принять руководители Северной Кореи. План этот уже несколько недель, пару месяцев, по-моему, рассматривается в столицах других стран - участниц шестисторонних переговоров", - продолжил министр.