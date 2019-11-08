Пласидо Доминго не будет участвовать в концерте перед олимпиадой в Токио

На апрель будущего года было запланировано участие Пласидо Доминго в мероприятии, совмещающем традиционный японский театр Кабуки и оперу. Вместе с ним должен был выступать знаменитый актер Кабуки Эбидзо Итикава.

Ранее с заявлениями о домогательствах со стороны Доминго выступила группа женщин. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать их. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. На фоне этого ряд американских театров отменили концерты с участием Доминго. Европейская программа его выступлений на этот и 2020 годы пока не претерпела изменений.