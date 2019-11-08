В Ростовской области подростки с обломком асфальта напали на таксиста

По версии следствия, в сентябре два подростка 14 и 15 лет напали на водителя такси и потребовали отдать им деньги. "После отказа водителя выполнить их требования один из подозреваемых нанес таксисту несколько ударов по голове заранее приготовленным обломком асфальта", - сказала она.