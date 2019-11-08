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РИА Новости

В Ростовской области подростки с обломком асфальта напали на таксиста

12:10 08.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали одного из двух подростков, подозреваемых в нападении на водителя такси в Красном Сулине Ростовской области, требуя отдать деньги, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
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По версии следствия, в сентябре два подростка 14 и 15 лет напали на водителя такси и потребовали отдать им деньги. "После отказа водителя выполнить их требования один из подозреваемых нанес таксисту несколько ударов по голове заранее приготовленным обломком асфальта", - сказала она.
Забрать что-либо из автомобиля нападавшим не удалось из-за активного сопротивления водителя. После этого подростки скрылись, отметила она.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Разбой". "В настоящее время один из подозреваемых задержан", - сказала Гагалаева. Второй находится в розыске.
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Красный СулинРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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