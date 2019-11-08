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РИА Новости

Врачи заявили, что при взрывах в Бишкеке пострадали около десяти человек

12:10 08.11.2019 (обновлено: 14:13 08.11.2019)
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС возле кафе "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар. 8 ноября 2019
Сотрудники МЧС возле кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар. 8 ноября 2019
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудники МЧС возле кафе "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар. 8 ноября 2019
БИШКЕК, 8 ноя - РИА Новости. Около десяти человек пострадали при взрыва в кафе в центре Бишкека, сообщил РИА Новости в пятницу врач скорой помощи, находящийся на месте ЧП.
Взрывы произошли в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении столичных проспектов Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв - и через некоторое время еще два. Начался сильный пожар.
"Пострадавших около десяти, пока точнее сказать не можем", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время пожарные справились с огнем, пламени не видно. На месте работают спасатели и врачи скорой помощи.
Взрывы в центре Бишкека
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik

После этого в кафе начался пожар.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Один человек погиб и 13 пострадали.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

Автомобили милиции в Бишкеке
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Три взрыва прогремели в кафе в Бишкеке
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

Сотрудники МЧС возле кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

Сотрудник МЧС Киргизии
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
По предварительным данным пожарных, взорвались газовые баллоны, установленные в кафе.
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