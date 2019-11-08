Врачи заявили, что при взрывах в Бишкеке пострадали около десяти человек

Сотрудники МЧС возле кафе "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар. 8 ноября 2019

Сотрудники МЧС возле кафе "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар. 8 ноября 2019

БИШКЕК, 8 ноя - РИА Новости. Около десяти человек пострадали при взрыва в кафе в центре Бишкека, сообщил РИА Новости в пятницу врач скорой помощи, находящийся на месте ЧП.

Взрывы произошли в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении столичных проспектов Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв - и через некоторое время еще два. Начался сильный пожар.

"Пострадавших около десяти, пока точнее сказать не можем", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожарные справились с огнем, пламени не видно. На месте работают спасатели и врачи скорой помощи.