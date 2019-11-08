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РИА Новости

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко за растрату в банке

12:07 08.11.2019 (обновлено: 12:50 08.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОтец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд сократил на три месяца срок наказания для отца полковника Дмитрия Захарченко, признанного виновным в афере с фиктивным трудоустройством и растрате денег банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Мещанского суда Москвы изменить", — огласила решение судебная коллегия.
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Таким образом, вместо четырех лет лишения свободы Виктору Захарченко назначено три года девять месяцев.
Второму фигуранту дела, бывшему главе банка "Московское ипотечное агентство" Владимиру Корьевкину, приговор смягчили с четырех с половиной до четырех лет колонии. Помимо этого, Захарченко-старший и Корьевкин оштрафованы на 800 и 900 тысяч рублей соответственно.
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Дело о растрате

Отца полковника Захарченко арестовали в апреле 2017 года. По версии следствия, Корьевкин устроил его в банк заместителем председателя правления, но на работе Захарченко не появлялся, хотя каждый месяц получал зарплату в 30 тысяч и премию в 120 тысяч рублей.
Кроме того, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое: по мнению прокурора, его компетентность в банковской сфере сомнительна. Это также стало доказательством фиктивности трудоустройства.
В результате ущерб составил почти пять миллионов рублей. Захарченко возместил его еще на стадии следствия, но от приговора это его не спасло.
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РоссияДело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоВиктор ЗахарченкоМосковский городской судПроисшествия
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