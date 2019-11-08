Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко за растрату в банке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд сократил на три месяца срок наказания для отца полковника Мосгорсуд сократил на три месяца срок наказания для отца полковника Дмитрия Захарченко , признанного виновным в афере с фиктивным трудоустройством и растрате денег банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Мещанского суда Москвы изменить", — огласила решение судебная коллегия.

Таким образом, вместо четырех лет лишения свободы Виктору Захарченко назначено три года девять месяцев.

Второму фигуранту дела, бывшему главе банка "Московское ипотечное агентство" Владимиру Корьевкину, приговор смягчили с четырех с половиной до четырех лет колонии. Помимо этого, Захарченко-старший и Корьевкин оштрафованы на 800 и 900 тысяч рублей соответственно.

Дело о растрате

Отца полковника Захарченко арестовали в апреле 2017 года. По версии следствия, Корьевкин устроил его в банк заместителем председателя правления, но на работе Захарченко не появлялся, хотя каждый месяц получал зарплату в 30 тысяч и премию в 120 тысяч рублей.

Кроме того, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое: по мнению прокурора, его компетентность в банковской сфере сомнительна. Это также стало доказательством фиктивности трудоустройства.