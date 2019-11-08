Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко за растрату в банке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд сократил на три месяца срок наказания для отца полковника Дмитрия Захарченко, признанного виновным в афере с фиктивным трудоустройством и растрате денег банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Мещанского суда Москвы изменить", — огласила решение судебная коллегия.
17 октября, 21:52РИА НовостиМосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Таким образом, вместо четырех лет лишения свободы Виктору Захарченко назначено три года девять месяцев.
Второму фигуранту дела, бывшему главе банка "Московское ипотечное агентство" Владимиру Корьевкину, приговор смягчили с четырех с половиной до четырех лет колонии. Помимо этого, Захарченко-старший и Корьевкин оштрафованы на 800 и 900 тысяч рублей соответственно.
Дело о растрате
Отца полковника Захарченко арестовали в апреле 2017 года. По версии следствия, Корьевкин устроил его в банк заместителем председателя правления, но на работе Захарченко не появлялся, хотя каждый месяц получал зарплату в 30 тысяч и премию в 120 тысяч рублей.
Кроме того, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое: по мнению прокурора, его компетентность в банковской сфере сомнительна. Это также стало доказательством фиктивности трудоустройства.
В результате ущерб составил почти пять миллионов рублей. Захарченко возместил его еще на стадии следствия, но от приговора это его не спасло.