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РИА Новости

Спасенный в Кургане лебедь проведет зиму со страусами

12:02 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебедь
Лебедь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебедь. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полчаса потребовалось курганским спасателям, чтобы поймать в акватории реки Черная убегавшего от них раненого молодого лебедя, птице окажут помощь на страусиной ферме, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"На пульт спасательной службы Кургана поступил необычный вызов. Житель города заметил, что в акватории реки Черная плавает раненый молодой лебедь. Он попросил помочь птице, которая самостоятельно не может покинуть водоем и улететь на зимовку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели обнаружили раненого лебедя с темно-серым оперением недалеко от берега. Тонкий лед с проталинами и полыньей не позволял подобраться по нему к больной птице. Поэтому спасатели Артем Вяткин и Денис Грязных облачились в специальные гидрокостюмы, удерживающие тепло и позволяющие оставаться на воде без спасательных жилетов.
"Поймать лебедя удалось не сразу. Молодая птица была напугана, на подбитом крыле виднелись следы свежей крови. Она из последних сил металась по льду водоема, не даваясь спасателям в руки", - отметил представитель ведомства.
Он добавил, что полукилометровая "погоня" длилась полчаса. "Уставшего лебедя удалось взять на руки и отнести в машину. После этого птицу переправили в деревню Лукино на страусиную ферму, где специалисты окажут своему новому питомцу необходимую помощь", - резюмировал собеседник агентства.
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