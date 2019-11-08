На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали студента колледжа, подозреваемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области

Ведомство ранее сообщило, что инцидент произошел вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20. В результате конфликта между двумя группами молодых людей 15-летняя девушка получила тяжкое телесное повреждение. Позже девушка скончалась в больнице.

"В Екатеринбурге следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции при активной помощи средств массовой информации и общественности установлен и задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней девушки", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

СУСК отмечает, что поначалу установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Конфликт носил спонтанный характер, его участники с каждой из сторон ранее не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места происшествия.

Вместе с тем, в распоряжении следствия СКР оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой были запечатлены двое из скрывшихся участников конфликта. В итоге следствие обратилось к общественности через средства массовой информации с просьбой помочь в установлении личностей участников инцидента.

"Ряд СМИ города Екатеринбурга с готовностью откликнулись на просьбу следствия... После размещения данных публикаций в тот же день на указанные телефоны сотрудников СКР поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции", - отмечается в сообщении.

В итоге было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении ранения девушке. В настоящее время молодой человек задержан и дает признательные показания. Для установления точной причины смерти девушки проводится судебно-медицинская экспертиза, уточняет СУСК.