Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T12:02Z
https://ria.ru/20191108/1560712278.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка

12:02 08.11.2019
34987
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали студента колледжа, подозреваемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.
Ведомство ранее сообщило, что инцидент произошел вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20. В результате конфликта между двумя группами молодых людей 15-летняя девушка получила тяжкое телесное повреждение. Позже девушка скончалась в больнице.
"В Екатеринбурге следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции при активной помощи средств массовой информации и общественности установлен и задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней девушки", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
СУСК отмечает, что поначалу установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Конфликт носил спонтанный характер, его участники с каждой из сторон ранее не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места происшествия.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
2 ноября, 13:04РИА Новости
В Ленинградской области два подростка попали в больницу после драки
Вместе с тем, в распоряжении следствия СКР оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой были запечатлены двое из скрывшихся участников конфликта. В итоге следствие обратилось к общественности через средства массовой информации с просьбой помочь в установлении личностей участников инцидента.
"Ряд СМИ города Екатеринбурга с готовностью откликнулись на просьбу следствия... После размещения данных публикаций в тот же день на указанные телефоны сотрудников СКР поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции", - отмечается в сообщении.
В итоге было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении ранения девушке. В настоящее время молодой человек задержан и дает признательные показания. Для установления точной причины смерти девушки проводится судебно-медицинская экспертиза, уточняет СУСК.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан в колледже по месту его учебы в Орджоникидзевском районе, во время занятий. Орудие преступления - колюще-режущий предмет, - которое он унес с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства подростка. По словам Горелых, есть основания утверждать, что девушку убили из-за неосторожно высказанной ею фразы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 августа, 16:45РИА Новости
СК опроверг данные о гибели школьника в драке с десантником в Подмосковье
2124371
Обсудить 0
ГУМВДСледственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Хакасии задержали банду разбойников
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Забайкалье арестовали пятерых подростков по делу об изнасиловании
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Полиция
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Наручники
Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Самолет в небе
Пассажиры самолета, с которым произошло ЧП в Хабаровске, вылетели в Магадан
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Астрахани осудили психиатра, госпитализировавшую пациента без оснований
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда. 9 марта 2019
Бывший замдиректора "Росгеологии" Горринг ответит в суде за мошенничество
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Иранская система ПВО
Иранские ПВО сбили беспилотник у порта Махшахр, сообщили СМИ
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния