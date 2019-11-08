Проект российского аналога "Википедии" представят 21 ноября

"Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет", – рассказал Кравец, добавив, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией".