Проект российского аналога "Википедии" представят 21 ноября

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проект российского аналога "Википедии" впервые представят 21 ноября в Уфе на профессиональной конференции энциклопедистов, сообщил РИА Новости ответственный редактор научного издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец.
"Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет", – рассказал Кравец, добавив, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией".
Ранее в сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая российская энциклопедия". Об этом говорилось в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".