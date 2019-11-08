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РИА Новости
РИА Наука

Глава китайской академии наук уверен в успехе генассамблеи ANSO в Москве

11:58 08.11.2019 (обновлено: 14:49 08.11.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрезидент Китайской академии наук Бай Чуньли во время церемонии открытия временной штаб-квартиры ANSO в Пекине
Президент Китайской академии наук Бай Чуньли во время церемонии открытия временной штаб-квартиры ANSO в Пекине
© РИА Новости / Жанна Манукян
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайская академия наук уверена, что предстоящее в Москве заседание генеральной ассамблеи Международной ассоциации научных организаций (ANSO) будет успешным, заявил в интервью РИА Новости президент академии Бай Чуньли.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал РИА Новости, что заседание ГА ANSO, а также большая научная конференция пройдут в Москве в мае 2020 года.
Участники открытия штаб-квартиры Международной ассоциации научных организаций ANSO в пригороде Пекина Хуайжоу
7 ноября, 08:59РИА Новости
В Пекине открыли временную штаб-квартиру научной ассоциации ANSO
"Мы вчера подвели итог проделанной за год работе, потому что еще около 18 организаций выразили готовность присоединиться к ANSO, мы учредили международный секретариат. Вся эта работа проводилась при постоянной поддержке секретариата и стран-участниц ANSO, поэтому мы уверены, что предстоящая в следующем году в России заседание генеральный ассамблеи обязательно будет успешным", - сказал он.
Ранее в Пекине состоялось второе заседание совета управляющих ANSO, в котором принял участие и президент РАН Сергеев.
ANSO, которая была основана по инициативе Китайской академии наук в ноябре 2018 года, объединяет научные организации более 30 стран, участвующих в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Сергеев был избран одним из вице-президентов ассоциации.
Деятельность ANSO предполагает реализацию крупных международных программ с участием стран-членов ассоциации в таких областях, как изменение климата, защита окружающей среды, экологическая безопасность, предотвращение техногенных катастроф, глобальных эпидемий.
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РИА НаукаБай ЧуньлиМеждународная ассоциация научных организацийАлександр Сергеев (РАН)КитайРоссия
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