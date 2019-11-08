Глава китайской академии наук уверен в успехе генассамблеи ANSO в Москве

"Мы вчера подвели итог проделанной за год работе, потому что еще около 18 организаций выразили готовность присоединиться к ANSO, мы учредили международный секретариат. Вся эта работа проводилась при постоянной поддержке секретариата и стран-участниц ANSO, поэтому мы уверены, что предстоящая в следующем году в России заседание генеральный ассамблеи обязательно будет успешным", - сказал он.