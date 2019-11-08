Ряд российских компаний и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта, рассказал глава крупнейшего российского банка Герман Греф на Международной конференции по искусственному интеллекту – Al Journey.

"Надеюсь, что в эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта, в составе этого альянса будет пять российских компаний: это "Яндекс", это "Mail", это компания "Газпром нефть", это Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ – ред.) и Сбербанк. Пять компаний, которые взяли на себя лидерство организовать развитие этой темы в стране… для будущего нашей страны, будущего промышленности, всех отраслей сервисной экономики и государственной службы", - сказал Греф.

По его словам, сегодня практически нет ни одной части человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы принципиально новые возможности.

"И еще один партнер – это компания МТС, конечно же, которая имеет большие наработки в области искусственного интеллекта, имеет прекрасную команду", - добавил глава Сбербанка.

По его словам, этот проект будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства.

"Нашим партнером со стороны государства будет Максим Алексеевич Акимов (вице-премьер РФ – ред.), и принято решение, что министерством, которое будет курировать эту тему, будет нашим партнером, будет министерство экономического развития. Конечно, министерство цифры также будет в курсе всего того, что будет происходить, но такой консорциум - получается, шесть российских компаний, включая Сбербанк, и министерство экономического развития - это то, что составляет сегодня такое ядро или двигатель темы искусственного интеллекта в нашей стране", - сказал Греф.

Сбербанк и SberCloud в ходе конференции представили самый производительный в России суперкомпьютер Christofari, созданный специально для решения задач искусственного интеллекта. Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2").

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и т.д.

Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.

Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Christofari достигла 6,7 PFLOPs.