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РИА Новости

Россия выступает за продолжение диалога с НАТО, заявил Лавров

11:51 08.11.2019
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 / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не будет напрашиваться на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог. Не по нашей вине практически все формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был прекращен диалог по линии военных и не мы были инициаторами тех мер, которые НАТО приняла в отношении российской делегации при североатлантическом альянсе в Брюсселе. Их просто держат по несколько дней, не давая элементарных ответов на просьбы о встрече", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Мы не будем напрашиваться, конечно же, но повторю еще раз - в наших интересах, как это предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, - развивать равноправное взаимовыгодное сотрудничество с НАТО", - подчеркнул он.
Поэтому как только НАТО "выздоровеет", Россия не заставит себя ждать, добавил Лавров, делая отсылку к заявлению президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
7 ноября, 14:45РИА Новости
Генсек НАТО подтвердил готовность к диалогу с Россией
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Сергей ЛавровНАТОРоссияБезопасностьВ мире
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