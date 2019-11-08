Россия выступает за продолжение диалога с НАТО, заявил Лавров

"Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог. Не по нашей вине практически все формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был прекращен диалог по линии военных и не мы были инициаторами тех мер, которые НАТО приняла в отношении российской делегации при североатлантическом альянсе в Брюсселе. Их просто держат по несколько дней, не давая элементарных ответов на просьбы о встрече", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.