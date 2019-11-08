Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:57Z
https://ria.ru/20191108/1560710263.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156058/14/1560581461_0:324:2319:1628_1036x0_80_0_0_98b8944bca8fa6228d6698b103d61782.jpg
РИА Новости

Лавров: Иранская ядерная сделка близка к разрушению

11:46 08.11.2019 (обновлено: 11:57 08.11.2019)
314
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Иранская ядерная сделка близка к разрушению, Москва надеется, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе ещё можно спасти, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда по вине одного члена "пятерки" разрушен или близок к разрушению, надеюсь, что его еще можно спасти, Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской программы, а в деле укрепления режима нераспространения, конечно, это не добавляет репутационных очков "пятерке" в контексте подготовки к этой конференции (обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия - ред,)", - сказал он на Конференции по нераспространению.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Следующая обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) состоится в 2020 году.
Китай
Вчера, 07:30РИА Новости
Китай считает, что США должны отказаться от санкций и давления на Иран
010700
Обсудить 1
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМоскваВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
СВПД не утратил своей значимости, несмотря на действия США, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Россия выступает за продолжение диалога с НАТО, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
НАТО не согласится на мораторий по размещению РСМД в Европе, считает Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров назвал провокацией условие США для диалога по ДСНВ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову
Сергей Лавров
Лавров рассказал о возможности урегулирования на Корейском полуострове
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров: Россия готова обсуждать механизмы предложенного моратория на РСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению
Лавров: даже производитель системы МК41 указывает ее ударные возможности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Иранская система ПВО
Иранские ПВО сбили беспилотник у порта Махшахр, сообщили СМИ
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки
Вселенский патриарх Варфоломей
Константинополь шантажировал Элладскую церковь, заявили в РПЦ
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров: начинать с запретов на ядерные испытания на Ближнем Востоке не надо
Флаг Китая
Пекин оценил желание США привлечь Китай к диалогу о сокращении вооружений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния