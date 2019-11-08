Лавров: Иранская ядерная сделка близка к разрушению

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Иранская ядерная сделка близка к разрушению, Москва надеется, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе ещё можно спасти, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда по вине одного члена "пятерки" разрушен или близок к разрушению, надеюсь, что его еще можно спасти, Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской программы, а в деле укрепления режима нераспространения, конечно, это не добавляет репутационных очков "пятерке" в контексте подготовки к этой конференции (обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия - ред,)", - сказал он на Конференции по нераспространению.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Следующая обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) состоится в 2020 году.