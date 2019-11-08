Лавров: Иранская ядерная сделка близка к разрушению

"Когда по вине одного члена "пятерки" разрушен или близок к разрушению, надеюсь, что его еще можно спасти, Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской программы, а в деле укрепления режима нераспространения, конечно, это не добавляет репутационных очков "пятерке" в контексте подготовки к этой конференции (обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия - ред,)", - сказал он на Конференции по нераспространению.