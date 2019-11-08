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РИА Новости

Лавров назвал провокацией условие США для диалога по ДСНВ

11:42 08.11.2019 (обновлено: 11:52 08.11.2019)
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 / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США действуют откровенно провокационно, выдвигая в качестве условия для диалога по ДСНВ присоединение Китая к переговорам Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве предварительного условия присоединение к процессу КНР, вопреки не раз четко заявленной позиции Пекина", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Вчера, 09:43РИА Новости
В МИД назвали условия включения новых вооружений в ДСНВ
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Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
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