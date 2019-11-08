В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в убийстве клиента

В соцсетях опубликовали видео с избиением, в подписи под которым говорится, что таксисты избили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде за отказ оплачивать проезд. Утверждается, что сначала водитель не выпускал мужчину из машины, а потом вызвал своих коллег.