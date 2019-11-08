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РИА Новости

В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в убийстве клиента

11:37 08.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина умер после избиения таксистом в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
В соцсетях опубликовали видео с избиением, в подписи под которым говорится, что таксисты избили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде за отказ оплачивать проезд. Утверждается, что сначала водитель не выпускал мужчину из машины, а потом вызвал своих коллег.
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"Вечером 7 ноября на одной из улиц Советского района Нижнего Новгорода в ходе конфликта с водителем такси 37-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи СК устанавливают обстоятельства совершенного преступления и причастных к его совершению лиц, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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Следственный комитет РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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