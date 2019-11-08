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РИА Новости

Греф заявил, что лишь 4% компаний в России используют облачные технологии

11:37 08.11.2019 (обновлено: 13:30 08.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на конференции по искусственному интеллекту AIJ Москва
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф выступает на конференции по искусственному интеллекту AIJ Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рынок облачных технологий в России чрезвычайно мало развит, только 4% компаний используют такие решения, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Сотрудники биржи
29 октября, 09:08РИА Новости
Эксперт рассказал, зачем финансовым компаниям "облачные" технологии
"Облачный рынок в России чрезвычайно мало развит. Сегодня, по нашим оценкам, примерно 4% компаний используют облачные решения", - сказал Греф, выступая на конференции Сбербанка AI Journey.
При этом компании, не использующие облачные технологии, живут в прошлом, считает Греф. Все решения Сбербанка уже переведены в "облако", заверил он.
"Мы для себя несколько лет назад сказали, что наше "безоблачное детство" закончилось. Наступила эра "облака", - заключил глава Сбербанка.
Облачные технологии дают возможность пользователю хранить файлы или пользоваться программами через ресурсы удаленных систем. Физические компьютеры, обслуживающие такие сервисы, находятся в дата-центре, для получения доступа к облачным сервисам пользователю необходим интернет.
Работа за компьютером
30 августа, 15:13РИА Новости
В России запустили эксперимент по переводу IT-систем госорганов в "облако"
Сбербанк и SberCloud в ходе конференции представили самый производительный в России суперкомпьютер Christofari, созданный специально для решения задач искусственного интеллекта. Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2").
Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и т.д.
Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.
Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Christofari достигла 6,7 PFLOPs.
Мощности суперкомпьютера будут доступны клиентам с 12 декабря 2019 года.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефРоссияТехнологииЭкономика
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