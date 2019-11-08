Греф заявил, что лишь 4% компаний в России используют облачные технологии

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на конференции по искусственному интеллекту AIJ Москва

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рынок облачных технологий в России чрезвычайно мало развит, только 4% компаний используют такие решения, заявил глава Герман Греф. Рынок облачных технологий в России чрезвычайно мало развит, только 4% компаний используют такие решения, заявил глава Сбербанка

"Облачный рынок в России чрезвычайно мало развит. Сегодня, по нашим оценкам, примерно 4% компаний используют облачные решения", - сказал Греф, выступая на конференции Сбербанка AI Journey.

При этом компании, не использующие облачные технологии, живут в прошлом, считает Греф. Все решения Сбербанка уже переведены в "облако", заверил он.

"Мы для себя несколько лет назад сказали, что наше "безоблачное детство" закончилось. Наступила эра "облака", - заключил глава Сбербанка.

Облачные технологии дают возможность пользователю хранить файлы или пользоваться программами через ресурсы удаленных систем. Физические компьютеры, обслуживающие такие сервисы, находятся в дата-центре, для получения доступа к облачным сервисам пользователю необходим интернет.

Сбербанк и SberCloud в ходе конференции представили самый производительный в России суперкомпьютер Christofari, созданный специально для решения задач искусственного интеллекта. Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2").

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и т.д.

Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.

Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Christofari достигла 6,7 PFLOPs.