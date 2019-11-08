Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.
"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент (РФ Владимир) Путин, будем поступать зеркально", - заявил Лавров.
"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", - указал российский министр.