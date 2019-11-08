Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров

"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", - указал российский министр.