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РИА Новости

Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров

11:34 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.
"Поскольку США уже приступили  к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент (РФ Владимир) Путин, будем поступать зеркально", - заявил Лавров.
Монумент Вашингтона
7 ноября, 13:14РИА Новости
Эксперт рассказал, что нужно для заключения нового договора наподобие РСМД
"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", - указал российский министр.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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