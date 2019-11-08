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РИА Новости
Культура

Власти Чечни напомнили артистам о необходимости согласовывать репертуар

11:30 08.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на город Грозный
Вид на город Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Вид на город Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 ноя – РИА Новости. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев призвал чеченских артистов согласовывать тексты песен с экспертным советом и следить за поведением в соцсетях.
В середине июля Дааев в сюжете на телеканале "Грозный" раскритиковал артистов, которые распространяют в соцсетях репертуар, не согласованный с ведомством, чем способствуют "потере уникального творческого стиля народа и нравственности". Министр подчеркнул, что по поручению главы Чечни создана специальная комиссия, которая проверяет репертуар и только после ее одобрения песня может "выйти в народ". Министр сказал, что для желающих попасть на сцену "есть много проектов и площадок".
Запрет вольного творчества в ведомстве объяснили необходимостью упорядочить деятельность авторов и исполнителей, чтобы их творчество соответствовало традициям и культуре чеченцев.
"Провел встречу с вокалистами государственных учреждений, отделов, управлений, департамента культуры Чеченской республики… Обсудили вопросы, связанные с развитием репертуара каждого исполнителя, необходимость согласования текстов музыкальных произведений с экспертным советом, а также этические нормы поведения в социальных сетях", - написал министр в Instagram.
Он напомнил, что "в сфере культуры Чечни созданы и функционируют всевозможные комиссии, советы, которые готовы оказать помощь в проведении анализа музыкального материала, который впоследствии должен явить себя ценителям творчества". Кроме того, министр призвал артистов следить за своей частной жизнью в соцсетях и выбирать загружаемый контент.
"Я обратился к любителям размещения своей частной жизни в сети, чтобы они не забывали о вайнахской этике поведения при размещении роликов, фотографий, комментариев. Работнику культуры необходимо внимательно выбирать загружаемый контент, поскольку они, как представители национальной культуры, подают пример подрастающему поколению", - подчеркнул Дааев.
Ведущий КВН Александр Масляков. Архивное фото
24 января 2017, 14:57РИА Новости
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