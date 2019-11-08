Власти Чечни напомнили артистам о необходимости согласовывать репертуар

ГРОЗНЫЙ, 8 ноя – РИА Новости. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев призвал чеченских артистов согласовывать тексты песен с экспертным советом и следить за поведением в соцсетях.

В середине июля Дааев в сюжете на телеканале "Грозный" раскритиковал артистов, которые распространяют в соцсетях репертуар, не согласованный с ведомством, чем способствуют "потере уникального творческого стиля народа и нравственности". Министр подчеркнул, что по поручению главы Чечни создана специальная комиссия, которая проверяет репертуар и только после ее одобрения песня может "выйти в народ". Министр сказал, что для желающих попасть на сцену "есть много проектов и площадок".

Запрет вольного творчества в ведомстве объяснили необходимостью упорядочить деятельность авторов и исполнителей, чтобы их творчество соответствовало традициям и культуре чеченцев.

"Провел встречу с вокалистами государственных учреждений, отделов, управлений, департамента культуры Чеченской республики… Обсудили вопросы, связанные с развитием репертуара каждого исполнителя, необходимость согласования текстов музыкальных произведений с экспертным советом, а также этические нормы поведения в социальных сетях", - написал министр в Instagram.

Он напомнил, что "в сфере культуры Чечни созданы и функционируют всевозможные комиссии, советы, которые готовы оказать помощь в проведении анализа музыкального материала, который впоследствии должен явить себя ценителям творчества". Кроме того, министр призвал артистов следить за своей частной жизнью в соцсетях и выбирать загружаемый контент.