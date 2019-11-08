При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадал гражданин Сербии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гражданин Сербии пострадал при крупном пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
В 09.04 четверга при проведении сварочных работ в резервуаре на нефтебазе "Грушовая" произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Сначала МЧС России сообщило о пяти пострадавших. Позднее Минздрав Кубани проинформировал об увеличении количества пострадавших до шести человек, один из которых позднее умер в больнице. Прокуратура и СК объявили о начале проверок.
"Пострадали шесть человек, в том числе гражданин Республики Сербия", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошел в неэксплуатируемом заглубленном резервуаре объемом 10 тысяч кубических метров. К ликвидации возгорания привлекались 117 человек и 40 единиц техники.