При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадал гражданин Сербии

В 09.04 четверга при проведении сварочных работ в резервуаре на нефтебазе "Грушовая" произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Сначала МЧС России сообщило о пяти пострадавших. Позднее Минздрав Кубани проинформировал об увеличении количества пострадавших до шести человек, один из которых позднее умер в больнице. Прокуратура и СК объявили о начале проверок.