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РИА Новости

СК установил нового фигуранта дела о нападении на посольство в Киеве

11:26 08.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские следователи установили нового фигуранта дела о нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года - гражданину Украины Роману Рагозину уже заочно предъявлено обвинение, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, в Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовных дел по фактам нападений на посольство РФ на Украине в 2014 и 2016 годах.
"Следствием установлено, что активное участие в нападении на посольство 6 марта 2016 года принимал гражданин Украины Роман Рагозин. На днях Рагозину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - сказала Петренко.
По этому делу уже установлены и объявлены в международный розыск граждане Украины Ирма Крат и Владимир Кошовенко, добавила она.
По версии следствия, 6 марта 2016 года Кошовенко, Крат, Рогозин совместно с иными лицами приняли участие в нападении на здание российское посольство на Украине, в результате чего был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу посольства был причинен значительный материальный ущерб.
Петренко напомнила, что 14 июня 2014 года в Киеве украинцы Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие активисты националистических организаций забросали здание российского посольства камнями и пытались поджечь его. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили и находящиеся рядом дипломатические автомобили. Ущерб оценивается в 14 миллионов рублей.
Также по делу проходит депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский, который присоединился к радикалам и принял участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Уголовное дело в отношении Рудьковского направлено в суд для рассмотрения по существу, он находится под стражей. Назаренко, Романцову и Бакаю ранее было предъявлено обвинение в совершении нападения на учреждения, пользующиеся международной защитой. Они заочно арестованы.
Активисты националистических организаций во время устроенных ими беспорядков у посольства России в Киеве
18 сентября 2016, 15:54РИА Новости
Растоптанный флаг и драка: беспорядки у посольства России в КиевеВ воскресенье в российских дипломатических учреждениях на Украине открылись избирательные участки. В Киеве возле посольства протестовали украинские радикалы, полиция задержала несколько человек.
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Роман РагозинСветлана ПетренкоНиколай РудьковскийСледственный комитет РФРоссияКиевУкраинаВ мире
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