СК установил нового фигуранта дела о нападении на посольство в Киеве

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские следователи установили нового фигуранта дела о нападении на российское посольство в Российские следователи установили нового фигуранта дела о нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года - гражданину Украины Роману Рагозину уже заочно предъявлено обвинение, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовных дел по фактам нападений на посольство РФ на Украине в 2014 и 2016 годах.

"Следствием установлено, что активное участие в нападении на посольство 6 марта 2016 года принимал гражданин Украины Роман Рагозин. На днях Рагозину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - сказала Петренко.

По этому делу уже установлены и объявлены в международный розыск граждане Украины Ирма Крат и Владимир Кошовенко, добавила она.

По версии следствия, 6 марта 2016 года Кошовенко, Крат, Рогозин совместно с иными лицами приняли участие в нападении на здание российское посольство на Украине, в результате чего был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу посольства был причинен значительный материальный ущерб.

Петренко напомнила, что 14 июня 2014 года в Киеве украинцы Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие активисты националистических организаций забросали здание российского посольства камнями и пытались поджечь его. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили и находящиеся рядом дипломатические автомобили. Ущерб оценивается в 14 миллионов рублей.