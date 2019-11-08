Экс-глава Новочеркасска останется под стражей до 30 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд оставил под стражей бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости представитель суда.
В середине октября Ленинский суд санкционировал арест Зюзина до 31 октября 2019 года. Ростовский областной суд оставил это решение в силе. Позже районный суд продлил ему срок заключения под стражей до 30 декабря. Защита вновь обжаловала это решение.
"Ростовский областной суд решил постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о продлении Зюзину меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", - сказал собеседник агентства.
По данным СК РФ, Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки. Следствие считает, что его подкупили, когда он был мэром города Зверево. Так, в 2017 году чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной "получил от директора коммерческой организации взятку более 2,6 миллиона рублей", сообщал СК.
16 октября, 13:19Радио SputnikСК: Задержан глава администрации Новочеркасска
Порошина осуждена к длительному сроку лишения свободы. О причастности Зюзина стало известно "из показаний женщины, изобличающих ее соучастника в преступлении". В конце октября Зюзин был уволен с поста главы администрации Новочеркасска по собственному желанию.