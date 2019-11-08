Экс-глава Новочеркасска останется под стражей до 30 декабря

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото

Молоток и наручники на столе у судьи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд оставил под стражей бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости представитель суда.

В середине октября Ленинский суд санкционировал арест Зюзина до 31 октября 2019 года. Ростовский областной суд оставил это решение в силе. Позже районный суд продлил ему срок заключения под стражей до 30 декабря. Защита вновь обжаловала это решение.

"Ростовский областной суд решил постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о продлении Зюзину меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", - сказал собеседник агентства.

По данным СК РФ, Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки. Следствие считает, что его подкупили, когда он был мэром города Зверево. Так, в 2017 году чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной "получил от директора коммерческой организации взятку более 2,6 миллиона рублей", сообщал СК.