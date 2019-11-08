Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

"Я с гордостью хочу представить вам "Кристофари". Это самый мощный компьютер в России", — заявил он, добавив, что это основной "ингредиент" облака AI в Сбербанке. Ожидается, что суперкомпьютер выведет скорость обучения моделей на новый уровень.