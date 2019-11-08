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РИА Новости

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

11:23 08.11.2019 (обновлено: 13:53 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
"Я с гордостью хочу представить вам "Кристофари". Это самый мощный компьютер в России", — заявил он, добавив, что это основной "ингредиент" облака AI в Сбербанке. Ожидается, что суперкомпьютер выведет скорость обучения моделей на новый уровень.
Суперкомпьютер, который стал главной составляющей облака AI в Сбербанке, разработали совместно с компанией Nvidia на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100.
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Тестовая производительность "Кристофари", названного в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари, достигла 6,7 PFLOPs. По мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е — в мире, добавил Рафаловский.
Ресурсы суперкомпьютера будут доступны клиентам облачного сервиса компании SberCloud с 12 декабря. Они предоставят пользователям возможность максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.
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NVIDIA CorporationСбербанк РоссииРоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
всё это напоминает по структуре ферму для майнинга: собрали в одну связку кучу видеокарт и гордятся "собственным суперкомпьютером". Может, он и самый мощный в России, только ничуть не российский, к сожалению!
8 ноября, 11:42
Von Stirliz
154503043
И сделан на недоплаченные вкладчикам проценты...((
8 ноября, 11:48
Aмон Ра
1471703333
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