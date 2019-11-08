Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:24Z
https://ria.ru/20191108/1560707922.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/41/1560634127_0:0:2892:1627_1036x0_80_0_0_8903db03c4aaabc3764f705460ad7914.jpg
РИА Новости

СВПД не утратил своей значимости, несмотря на действия США, заявил Лавров

11:24 08.11.2019
150
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несмотря на неприемлемые действия США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не утратил своей силы и значимости, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на известные абсолютно неприемлемые действия Вашингтона, СВПД не утратил своей значимости. Он позволил снять все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создал режим максимальной прозрачности ядерной программы Исламской Республики (Иран), подтвердил законные права этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем агентства", - сказал он на Конференции по нераспространению.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
7 ноября, 12:05РИА Новости
В Иране рассказали о работе по обогащению урана в Фордо
"Убеждены, что в интересах всех стран сохранить СВПД и создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого, полнокровного выполнения в установленные сроки ", - добавил Лавров.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
7 ноября, 15:53РИА Новости
В МАГАТЭ прояснят детали ядерных работ Ирана 20-30 лет назад
001100
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФМАГАТЭИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Россия выступает за продолжение диалога с НАТО, заявил Лавров
Сергей Лавров
Лавров рассказал о возможности урегулирования на Корейском полуострове
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
НАТО не согласится на мораторий по размещению РСМД в Европе, считает Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Иранская ядерная сделка близка к разрушению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров: Россия готова обсуждать механизмы предложенного моратория на РСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров назвал провокацией условие США для диалога по ДСНВ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров 11 ноября прибудет в Париж, где встретится с главой МИД Франции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Ракеты средней дальности не угрожают США, заявили в МИД КНР
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ ситуацию вокруг Ирана
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Российский МИД призвал продлить ДСНВ
Флаг Китая
Пекин оценил желание США привлечь Китай к диалогу о сокращении вооружений
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018
Лавров заявил, что необходимо поощрять диалог между Северной и Южной Кореей
Статуя Фемиды
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния