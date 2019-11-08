В Молдавии в филиалах компании Moldova-Trans-Gaz проводят обыски

КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски в филиалах компании Moldova-Trans-Gaz , сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

"Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального инспектората расследований проводят этим утром обыски в филиалах компании Moldova-Trans-Gaz", - сообщили в генеральной прокуратуре.

Обыски проходят в Бельцах, Шолданештах и Яловенах. Сотрудники правоохранительных органов проверяют как рабочие кабинеты, так и дома руководителей филиалов.

В конце октября похожие обыски прошли в филиале "Унгены-газ", тогда стало известно о мошеннической схеме, которая нанесла компании "Молдовагаз" ущерб на сумму свыше 1 миллиона долларов.