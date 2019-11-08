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РИА Новости

В Молдавии в филиалах компании Moldova-Trans-Gaz проводят обыски

11:19 08.11.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПолиция патрулирует улицы Кишинева
Полиция патрулирует улицы Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция патрулирует улицы Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски в филиалах компании Moldova-Trans-Gaz, сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
"Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального инспектората расследований проводят этим утром обыски в филиалах компании Moldova-Trans-Gaz", - сообщили в генеральной прокуратуре.
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Обыски проходят в Бельцах, Шолданештах и Яловенах. Сотрудники правоохранительных органов проверяют как рабочие кабинеты, так и дома руководителей филиалов.
В конце октября похожие обыски прошли в филиале "Унгены-газ", тогда стало известно о мошеннической схеме, которая нанесла компании "Молдовагаз" ущерб на сумму свыше 1 миллиона долларов.
Moldova-Trans-Gaz - транспортное предприятие, отвечающее за транспортировку газа по магистральным газопроводам. "Молдовагаз" - отдельная компания, которая занимается поставкой газа потребителям и заключает для этого контракты с Moldova-Trans-Gaz.
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