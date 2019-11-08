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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: Евангелие вполне заслуживает, чтобы его изучали в школе

11:19 08.11.2019 (обновлено: 18:38 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил внести в школьный курс изучение Евангелия, которое, по его словам, является точно таким же литературным памятником, как и рассказы Чехова.
"В школе изучаются такие памятники литературы, как "Война и мир" Толстого, "Преступление и наказание" Достоевского, рассказы Чехова, пьесы Островского. Евангелие является памятником литературы, причем очень авторитетным, самым читаемым. Почему в школьном курсе литературы этот памятник не присутствует? Думаю, что он вполне заслуживает того, чтобы его изучали именно как литературный памятник", - сказал митрополит Иларион в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".
На вопрос о том, в каком возрасте дети могли бы изучать Евангелие, он ответил, что оно "в неадаптированном варианте вполне доступно для школьников от двенадцати лет".
Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион
12 сентября 2017, 20:09РИА Новости
Митрополит Иларион: смысл некоторых слов Христа открылся только со временем
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Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского Патриархатарелигия
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