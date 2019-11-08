Митрополит Иларион: Евангелие вполне заслуживает, чтобы его изучали в школе

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил внести в школьный курс изучение Евангелия, которое, по его словам, является точно таким же литературным памятником, как и рассказы Чехова.

На вопрос о том, в каком возрасте дети могли бы изучать Евангелие, он ответил, что оно "в неадаптированном варианте вполне доступно для школьников от двенадцати лет".