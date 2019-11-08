Митрополит Иларион: Евангелие вполне заслуживает, чтобы его изучали в школе

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил внести в школьный курс изучение Евангелия, которое, по его словам, является точно таким же литературным памятником, как и рассказы Чехова.
"В школе изучаются такие памятники литературы, как "Война и мир" Толстого, "Преступление и наказание" Достоевского, рассказы Чехова, пьесы Островского. Евангелие является памятником литературы, причем очень авторитетным, самым читаемым. Почему в школьном курсе литературы этот памятник не присутствует? Думаю, что он вполне заслуживает того, чтобы его изучали именно как литературный памятник", - сказал митрополит Иларион в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".
На вопрос о том, в каком возрасте дети могли бы изучать Евангелие, он ответил, что оно "в неадаптированном варианте вполне доступно для школьников от двенадцати лет".
12 сентября 2017, 20:09РИА НовостиМитрополит Иларион: смысл некоторых слов Христа открылся только со временем