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РИА Новости

Опубликовано видео задержания "финансистов" ИГ* в Дагестане

11:17 08.11.2019 (обновлено: 15:03 08.11.2019)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания двух членов законспирированной ячейки "Исламского государства"* в Дагестане.
Силовики задержали двух женщин. По данным следствия, они собирали деньги на нужды террористической организации и переводили их через платежные системы и банковские карты.
Всего им удалось собрать около десяти миллионов рублей. При обысках у женщин изъяли чеки, платежные документы и "средства коммуникации".
Возбуждено уголовное дело по статье за содействие террористической деятельности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Кадры задержания в Дагестане подозреваемых в финансировании терроризма
Вчера, 09:59РИА Новости
В Дагестане пресекли деятельность "финансистов" ИГ*
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ВидеоСКИсламское государствоРоссияДагестанПроисшествия
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