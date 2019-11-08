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РИА Новости
Культура

Роберт Де Ниро сыграл дальнего родственника Эда Ширана в "Ирландце"

12:02 08.11.2019
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© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
Фильм Ирландец(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан оказался дальним родственником персонажа, которого играет Роберт Де Ниро в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец", сообщает Daily Mail.
Как рассказал Стивен Грэм, который исполняет роль гангстера Энтони Провенцано, 28-летний певец — внучатый племянник Фрэнка Ширана — киллера, который был связан с мафиозной семьей Буфалино.

"Они родственники. Эд сам со мной этим поделился. Честное слово, клянусь жизнью моей бабушки", — прокомментировал Грэм.

Фильм "Ирландец" основан на романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" о жизни знаменитого киллера Френка Ширана, который незадолго до своей смерти признался в убийстве Джимми Хоффы (Аль Пачино), чье тело так и не было найдено.
Премьера картины на Netflix состоится 27 ноября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЭд ШиранРоберт Де НироМартин Скорсезе
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