Роберт Де Ниро сыграл дальнего родственника Эда Ширана в "Ирландце"

Как рассказал Стивен Грэм, который исполняет роль гангстера Энтони Провенцано, 28-летний певец — внучатый племянник Фрэнка Ширана — киллера, который был связан с мафиозной семьей Буфалино.

"Они родственники. Эд сам со мной этим поделился. Честное слово, клянусь жизнью моей бабушки", — прокомментировал Грэм.

Фильм "Ирландец" основан на романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" о жизни знаменитого киллера Френка Ширана, который незадолго до своей смерти признался в убийстве Джимми Хоффы (Аль Пачино), чье тело так и не было найдено.