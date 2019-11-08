Иносми, работающие как иноагенты, обяжут создать юрлицо, заявили в Совфеде

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Иностранные СМИ, признанные в России иноагентами, обяжут создавать в России юрлица, которые будут работать по правилам российского законодательства, закон может быть принят до конца года, заявил журналистам в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Иностранные СМИ, которые признаны в России иноагентами, предлагается обязать создавать в РФ юрлицо, работающее по правилам нашего законодательства", - сказал Климов.
Он отметил, что соответствующие поправки сенаторы направляют в Госдуму.
Депутаты в настоящее время рассматривают законопроекты об ответственности лиц, распространяющих информацию в РФ.