Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:05Z
https://ria.ru/20191108/1560706324.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_0:8:3071:1735_1036x0_80_0_0_5e7c2fcee88738447fc8b5b9c21ba89e.jpg
РИА Новости

Иносми, работающие как иноагенты, обяжут создать юрлицо, заявили в Совфеде

11:05 08.11.2019
620
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Иностранные СМИ, признанные в России иноагентами, обяжут создавать в России юрлица, которые будут работать по правилам российского законодательства, закон может быть принят до конца года, заявил журналистам в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Иностранные СМИ, которые признаны в России иноагентами, предлагается обязать создавать в РФ юрлицо, работающее по правилам нашего законодательства", - сказал Климов.
Он отметил, что соответствующие поправки сенаторы направляют в Госдуму.
Депутаты в настоящее время рассматривают законопроекты об ответственности лиц, распространяющих информацию в РФ.
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
6 ноября, 11:22Радио Sputnik
Штрафы для иноСМИ за нарушение закона о выборах могут увеличить в сто раз
2530039
Обсудить 5
Совет Федерации РФАндрей КлимовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Депутаты, имеющие иностранные гражданства, тоже должны быть признаны иностранными агентами и покинуть Думу. Гос.чиновников с двойными гражданствами это тоже касается.
8 ноября, 13:14
Елена Старикова
1100000
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации России
В Совфеде предложили ввести ответственность для иноагентов-физлиц
Флаг Китайской Народной Республики
Китай не присоединится к переговорам России и США по ядерному разоружению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров назвал провокацией условие США для диалога по ДСНВ
Флаг Китая
Пекин оценил желание США привлечь Китай к диалогу о сокращении вооружений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Эксперт оценил возможности суперкомпьютера Сбербанка
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД назвали условия включения новых вооружений в ДСНВ
Истребитель F-16
Япония призвала США временно отказаться от полетов F-16
Германский бундестаг в Берлине
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Полиция патрулирует улицы Кишинева
В Молдавии в филиалах компании Moldova-Trans-Gaz проводят обыски
Здание Министерства Юстиции России
Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст
Мессенджеры
Минкомсвязь не поддерживает проект о блокировке пользователей мессенджеров
Статуя Фемиды
Черкалин объяснил хранение 50 миллионов долларов служебной необходимостью
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США, заявил Лавров
Сотрудники офиса
Миллениалам предрекли безработицу и высокий уровень смертности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния