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РИА Новости

В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе

11:04 08.11.2019 (обновлено: 14:16 08.11.2019)
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© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанкВзрыв в кафе "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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БИШКЕК, 8 ноя — РИА Новости. В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
ЧП произошло в 13:38 (10:38 мск) в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два, после этого вспыхнул огонь.
"В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших", — сообщил агентству директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.
Сотрудница кафе скончалась на месте от полученных ожогов. Sputnik Киргизия пишет, что среди раненых есть дети.
По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом. В 14:08 (11:08 мск) пожар удалось локализовать, сейчас идет разбор завалов.
Взрывы в центре Бишкека
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik

После этого в кафе начался пожар.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Один человек погиб и 13 пострадали.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

Автомобили милиции в Бишкеке
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Три взрыва прогремели в кафе в Бишкеке
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

Сотрудники МЧС возле кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

Сотрудник МЧС Киргизии
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
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Взрывы в центре БишкекаБишкекВ мире
Популярные комментарии
Город 312 - Бишкек. Скорейшего выздоровления пострадавшим 🙏
8 ноября, 11:15
Простой Крестьянин
3712110
Я не сильна в географии, но пишите, пожалуйста, что это не в России!
8 ноября, 11:34
Екатерина Блинова
3301211
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