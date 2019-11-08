В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе

ЧП произошло в 13:38 (10:38 мск) в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два, после этого вспыхнул огонь.