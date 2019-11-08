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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Юбилей фильма “Бутч Кессиди и Санденс Кид” и 5 современных вестернов

11:00 08.11.2019 (обновлено: 11:09 08.11.2019)
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Посмотрим
Юбилей фильма “Бутч Кессиди и Санденс Кид” и 5 современных вестернов
Вчера, 11:00
Хоть в реальности американский запад 19 века не был местом тотального беззакония, в кино он приобрёл романтический флёр арены столкновения индейцев, золотоискателей, ковбоев и разбойников. Подборка вестернов, создавших и укрепивших эстетику Дикого Запада с меткими стрелками, охотниками за головами, грабителями поездов и смелыми шерифами.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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ПосмотримПодкаст
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