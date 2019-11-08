Юбилей фильма “Бутч Кессиди и Санденс Кид” и 5 современных вестернов

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Посмотрим Юбилей фильма “Бутч Кессиди и Санденс Кид” и 5 современных вестернов

Хоть в реальности американский запад 19 века не был местом тотального беззакония, в кино он приобрёл романтический флёр арены столкновения индейцев, золотоискателей, ковбоев и разбойников. Подборка вестернов, создавших и укрепивших эстетику Дикого Запада с меткими стрелками, охотниками за головами, грабителями поездов и смелыми шерифами.