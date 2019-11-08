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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Турпоток из России в Китай через КПП Хуньчунь вырос за 10 месяцев на 60%

11:22 08.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / xue siyang / 巡道工出品 photo by Xundaogong 珲春国际公路客运站Автовокзал Хуньчуня
Автовокзал Хуньчуня
CC BY-SA 3.0 / xue siyang / 巡道工出品 photo by Xundaogong 珲春国际公路客运站
МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Турпоток из России в Китай через КПП Хуньчунь поставил новый исторический рекорд, достигнув отметки в 270 тысяч за 10 месяцев нынешнего года с ростом на 60% в годовом исчислении, сообщили в КПП города Хуньчунь провинции Цзилинь.
По мере развития двусторонней торговли между Китаем и Россией, пограничный город Хуньчунь постепенно становится все более популярным среди жителей российского Дальнего Востока.
Новой точкой роста турпотока стал медицинский туризм. Россияне едут в местные клиники традиционной китайской медицины.
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