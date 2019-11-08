В Индии усилии меры безопасности из-за обострения вокруг мечети Бабри

Как информирует телеканал, решение Верховного суда Индии по принадлежности этого участка земли будет объявлено 15 ноября. В свете возможных столкновений в городе уже сейчас размещены дополнительные подразделения полиции и армии и отменены отпуска у всех чиновников и силовиков. Горожанам запрещено собираться группами более четырех человек.

В 1992 году многотысячная толпа индусов ворвалась в мечеть Бабура и нанесла ей значительный ущерб. Это положило начало новому обострению конфликта, жертвами которого тогда стали более двух тысяч человек. Власти Индии опасаются, что, какое бы решение ни принял Верховный суд, оно может повлечь за собой новые столкновения.