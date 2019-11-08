Власти США обвинили трех саудовцев в незаконном вывозе деталей оружия

Как сообщается, 36-летнему Хатиму Хумиду Алсуфиани (Hatim Humeed Alsufyani), 27-летнему Мосабу Алзахрани (Mosab Alzahran) и 30-летнему Абдулвахабу Мохаммеду (Abdulwahab Mohammed) были предъявлены обвинения в экспорте частей оружия без лицензии. Последнему также было предъявлено обвинение в контрабанде.

По данным минюста, все трое в настоящее время, предположительно, находятся на территории Саудовской Аравии. Как уточняется, в США они находились по студенческим визам.

Как сообщило ведомства, Алсуфиани и Алзахрани вступили в сговор в период между 2014 и 2018 годами для незаконного вывоза из США деталей огнестрельного оружия под видом автомобильных запчастей и держателей для шторок в ванную. Другой саудовец - Абдулвахаб Мохаммед - с 2015 по 2018 годы закупал в США различные части оружия для их дальнейшей переправки в Саудовскую Аравию.