Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T10:58Z
https://ria.ru/20191108/1560705581.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_ff6d4e3c0385ccffc51ee8193835d59e.jpg
РИА Новости

Власти США обвинили трех саудовцев в незаконном вывозе деталей оружия

10:58 08.11.2019
315
© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения трем гражданам Саудовской Аравии за незаконный вывоз деталей оружия из США в королевство, говорится в заявлении на сайте американского минюста.
Как сообщается, 36-летнему Хатиму Хумиду Алсуфиани (Hatim Humeed Alsufyani), 27-летнему Мосабу Алзахрани (Mosab Alzahran) и 30-летнему Абдулвахабу Мохаммеду (Abdulwahab Mohammed) были предъявлены обвинения в экспорте частей оружия без лицензии. Последнему также было предъявлено обвинение в контрабанде.
Министерство юстиции США
20 декабря 2018, 18:52РИА Новости
США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках
По данным минюста, все трое в настоящее время, предположительно, находятся на территории Саудовской Аравии. Как уточняется, в США они находились по студенческим визам.
Как сообщило ведомства, Алсуфиани и Алзахрани вступили в сговор в период между 2014 и 2018 годами для незаконного вывоза из США деталей огнестрельного оружия под видом автомобильных запчастей и держателей для шторок в ванную. Другой саудовец - Абдулвахаб Мохаммед - с 2015 по 2018 годы закупал в США различные части оружия для их дальнейшей переправки в Саудовскую Аравию.
011100
Обсудить 0
Министерство юстиции СШАСаудовская АравияСШАВ мире
Рекомендуем
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака
В Ираке за сутки из-за протестов погибли десять человек, сообщил источник
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Самолет авиакомпании Thai Airways
В Париже лидера камбоджийской оппозиции не пустили на борт Thai Airways
Вид на Филиппины
Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты из Ирана
Акция протеста в Барселоне
В Испании объяснили позицию Британии в ситуации с каталонским политиком
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Нетаньяху призвал международное сообщество противостоять "агрессии" Ирана
Полицейские в Каталонии
Каталонские радикалы планируют акции протеста в день тишины и после выборов
Международное агентство по атомной энергии
Представитель США прокомментировала задержание инспектора МАГАТЭ в Иране
Президент США Дональд Трамп
Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов
Иранская система ПВО
Иранские ПВО сбили беспилотник у порта Махшахр, сообщили СМИ
Полицейские в Великобритании
Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Президент США Дональд Трамп
Трамп уступает по популярности пяти кандидатам-демократам
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
Выступающие против Brexit партии договорились не конкурировать на выборах
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге призвали защитить "Северный поток — 2" от санкций США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния