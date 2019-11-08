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РИА Новости

Роберт Кочарян прокомментировал присутствие российских военных в Армении

10:54 08.11.2019 (обновлено: 10:56 08.11.2019)
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© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения . Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян в пятницу заявил, что против базы России в стране могут быть лишь безответственные или завербованные политики.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.
"В сложившейся ситуации сотрудничество с Россией в сфере безопасности приобретает для Армении еще большую значимость и очевидную безальтернативность. Только безответственные либо завербованные политики могут сегодня настаивать на выводе из страны российской базы", - отметил Кочарян в своей статье для агентства Sputnik Армения. Он считает, что "происходящая с курдами трагедия на севере Сирии должна быть наглядным уроком последствий политической близорукости".
По его словам, "мы являемся свидетелями фундаментальных перемен в мировой политике", когда бесспорное лидерство США эффективно ставится под сомнение новыми восходящими глобальными игроками. "Мировой лидер, исчерпавший ресурс доминирования, но не желающий уступать свои позиции, пытается безуспешно препятствовать возрастанию мощи и влияния растущих соперников. Такие процессы известны истории, хорошо изучены специалистами и всегда сопровождаются неопределенностью, нестабильностью, а зачастую также большими и малыми войнами", - считает Кочарян.
По его мнению, торговая война США с Китаем, надуманная серия санкций против России, выход США из договора по ракетам средней дальности, отстраненность США в развитии ближневосточной драмы, неожиданное для всех сближение России и Турции по Сирии, форум Россия-Африка — это далеко не полный перечень убедительных признаков формирования нового многополярного мироустройства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на территории 102-й российской военной базы в Гюмри во время визита в Армению
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"Сложившаяся ситуация требует глубокого осмысления и выверенной внешней политики, способной нейтрализовать новые вызовы и угрозы для Армении и Карабаха", - подчеркнул бывший президент. Он добавил, что это новая разворачивающаяся реальность мировой политики, с которой придется считаться всем, "причем эта реальность уже прямо влияет на безопасность в нашем регионе". Кочарян считает, что единственным сдерживающим Турцию фактором в регионе осталась Россия. Кроме того, по его словам, фактическая роль стран региона в региональных делах стала решающей.
"Осознают ли власти Армении всю сложность происходящих процессов и исходящие из них угрозы? Способны ли они найти эффективные пути нейтрализации этих угроз или хотя бы их минимизации? Нет никаких признаков такого понимания, и причины этого гораздо глубже, чем просто недопонимание геополитики и одномерное мировосприятие. Скрыты они отчасти и в новой для страны внутриполитической реальности", - считает бывший президент.
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РоссияSputnikСНГРоберт КочарянАрменияБезопасностьВ мире
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