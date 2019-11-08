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РИА Новости

Япония призвала США временно отказаться от полетов F-16

10:51 08.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces / Истребитель F-16
Истребитель F-16
CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Истребитель F-16. Архивное фото
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Власти префектуры Аомори потребовали от военного командования США воздержаться от учений самолетов F-16 до установления причин и принятия мер для предупреждения инцидентов с падением снарядов во время маневров.
Как сообщил телеканал NHK, соответствующее заявление губернатор префектуры Синго Мимура передал министру обороны Японии Таро Коно.
Ранее во время учений американского самолета , приписанного к базе Мисава в префектуре Аомори, он обронил учебный снаряд весом 230 килограммов. Это произошло за пределами базы, снаряд упал на пастбище. В нем не было взрывоопасных веществ, но за счет высоты полета и тяжести он врезался в землю на определенную глубину. Власти префектуры высказывают опасения, что в этом районе находятся также и школы, таким образом, падение даже холостого снаряда могло привести к непоправимым последствиям.
Инциденты с военной авиацией США в Японии происходили неоднократно. Так, в конце августа тяжелый транспортный вертолет CH-53 войск США в Японии "обронил" во время полета пластиковый иллюминатор в море у берегов острова Окинава. Там же в декабре 2016 года американский конвертоплан Osprey потерпел крушение во время учений по дозаправке в воздухе.
F-16
12 февраля, 07:41РИА Новости
Американский истребитель выехал за пределы взлетной полосы в Японии
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Таро КоноАомори (префектура)F-16ЯпонияСШАВ мире
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