Япония призвала США временно отказаться от полетов F-16

Ранее во время учений американского самолета , приписанного к базе Мисава в префектуре Аомори, он обронил учебный снаряд весом 230 килограммов. Это произошло за пределами базы, снаряд упал на пастбище. В нем не было взрывоопасных веществ, но за счет высоты полета и тяжести он врезался в землю на определенную глубину. Власти префектуры высказывают опасения, что в этом районе находятся также и школы, таким образом, падение даже холостого снаряда могло привести к непоправимым последствиям.