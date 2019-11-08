Американские эксперты назвали преимущества России в военной сфере

Авторы документа считают, что Россия обладает огромными возможностями по трем направлениям: оперативное развертывание сухопутных войск, противовоздушная оборона и использование обычных и ядерных вооружений с большой дальностью действия.

При этом за последние 15 лет она успешно модернизировала оборонный и наступательный потенциалы, подчеркивают эксперты.