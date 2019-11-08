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РИА Новости

Американские эксперты назвали преимущества России в военной сфере

10:44 08.11.2019 (обновлено: 16:47 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино"
Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation в новом докладе проанализировал состояние российских Вооруженных сил.
Авторы документа считают, что Россия обладает огромными возможностями по трем направлениям: оперативное развертывание сухопутных войск, противовоздушная оборона и использование обычных и ядерных вооружений с большой дальностью действия.
При этом за последние 15 лет она успешно модернизировала оборонный и наступательный потенциалы, подчеркивают эксперты.
В докладе также отмечается, что России удалось достичь прогресса в космической сфере, разведке, радиоэлектронике и киберпространстве.
Куда ни кинь – всюду клин
Вчера, 16:46РИА Новости
Куда ни кинь – всюду клин
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RANDВооруженные силы РФРоссияСШАВ мире
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