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РИА Новости

Сенатор от Крыма одной из первых купила билеты на поезд в Симферополь

10:44 08.11.2019 (обновлено: 10:52 08.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
 Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди стала одним из первых покупателей билетов на пилотный поезд Москва — Симферополь, который отправится в Крым 24 декабря, билеты приобретены в кассе железнодорожного вокзала Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок, сообщили РИА Новости о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года. Кассы продажи билетов на поезда в Крым и из Крыма в Москву и Санкт-Петербург заработали утром в пятницу на вокзалах полуострова, уже проданы первые несколько билетов, сообщили утром в пятницу в справочной службе вокзала Симферополя.
"Мы с детьми собираемся на поезд из Москвы. Крайний сенат (заседание Совфеда - ред.) как раз 24 декабря, дети учатся, и вечером мы с детьми будем ехать к папе в Крым", - рассказала РИА Новости Ковитиди.
Билеты на поезд по просьбе сенатора, которая сейчас находится в Москве, приобрела в кассах железнодорожного вокзала Симферополя ее помощник. Сенатор выразила надежду, что конкуренция железнодорожного транспорта позволит скорректировать цены на авиабилеты в Крым в разгар курортного сезона.
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Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути из Петербурга составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
4 октября, 14:17РИА Недвижимость
Железнодорожники отремонтировали все шесть вокзалов Крыма
5330022
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ТаврияОльга КовитидиМоскваКрымСевастопольОбщество
Популярные комментарии
показуха. в первый и последний раз купила, к тому же скорее всего за счёт бюджета,т.е. каждого россиянина.
8 ноября, 10:48
ИРИван Русский
2100013
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