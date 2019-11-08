В Париже лидера камбоджийской оппозиции не пустили на борт Thai Airways

БАНГКОК, 8 ноя – РИА Новости. Лидера камбоджийской оппозиции, планирующей в субботу в столице Пномпене массовые акции против правительства премьера Хун Сена, Сам Рейнси не пустили на борт самолета авиакомпании Thai Airways International в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Лидера камбоджийской оппозиции, планирующей в субботу в столице Пномпене массовые акции против правительства премьера Хун Сена, Сам Рейнси не пустили на борт самолета авиакомпании Thai Airways International в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Phnom Penh Post

Сотрудники авиакомпании отказали Сам Рейнси , имевшему на руках билет до Бангкока, в посадке на самолет, говорится в сообщении.

Ранее Сам Рейнси объявил через СМИ, что собирается вернуться в Камбоджу , чтобы поднять народное движение против правительства премьера Хун Сена, "даже если это будет стоить ему свободы или жизни".

Сам Рейнси собирался прибыть в Бангкок в пятницу и направиться на автомобиле к пограничному переходу, расположенному в таиландской провинции Сакео, в городе Аранъяпратхет. Однако премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча еще в среду объявил, что отдал указание не впускать Сам Рейнси на территорию Таиланда, так как он планирует антиправительственные акции в своей стране, что противоречит уставу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Таиланд и Камбоджа. По уставу АСЕАН страны-члены блока не вмешиваются во внутренние дела друг друга и не позволяют политических акций на своей территории против правительства другого государства-члена АСЕАН.

В среду таиландские СМИ также сообщили, что эмиссары камбоджийской оппозиции вербуют камбоджийских гастарбайтеров, работающих в Таиланде, для участия в массовых протестах в столице Камбоджи Пномпене, которые планируются на субботу. Наиболее активная вербовка, по информации СМИ, проводилась в это время в провинции Сакео, через которую, как теперь стало известно, собирался попасть на территорию Камбоджи лидер оппозиции, живущий в эмиграции в Европе. В отношении него в Камбодже действует постановление на арест по обвинению в подготовке "цветной революции" и подрывной деятельности в интересах иностранных держав.

Покидая в четверг парижский аэропорт, Сам Рейнси заявил журналистам, что будет искать альтернативные возможности оказаться в Бангкоке в пятницу, чтобы прибыть в Камбоджу к началу протестов, говорится в сообщении.

В четверг стало известно о задержании иммиграционной полицией Малайзии заместителя Сам Рейнси по распущенной верховным судом Камбоджи Партии национального спасения, которая вернулась из эмиграции и попыталась проникнуть в Камбоджу через Таиланд, Индонезию и Малайзию. Му Сочуа, гражданка одновременно Камбоджи и США, планировала также оказаться в субботу в Пномпене, однако когда она прибыла в аэропорт Бангкока на прошлой неделе, власти страны запретили ей выходить из транзитной зоны.

После этого Му Сочуа вылетела в Джакарту, где дала пресс-конференцию, в затем отправилась в Куала-Лумпур. Иммиграционные власти Малайзии задержали женщину в аэропорту. Вечером в четверг премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил журналистам, что планирует депортировать Му Сочуа в "ту страну, которая ее примет". Представители правительства Малайзии ранее заявляли, что не отправят ее в Камбоджу, где женщину ждет неминуемый арест.

И Сам Рейнси, и его заместитель Му Сочуа планировали оказаться в субботу в Пномпене свободными людьми, окруженными сторонниками. Для этого обоим надо было попасть на территорию страны таким образом, чтобы избежать ареста по действующим в их отношении постановлениям камбоджийских судов.

В четверг премьер-министр Камбоджи Хун Сен, выступая на одном из правительственных мероприятий в Пномпене, заверил жителей столицы, что в субботу в городе "не будет никаких столкновений".