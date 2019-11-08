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РИА Новости

Украинские силовики заявили, что отвод сил в Петровском продлится три дня

10:37 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское. Архивное фото
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Процесс разведения сил в поселке Петровское в Донбассе продлится три дня, заявил в пятницу на брифинге командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко.
"Войска объединенных сил планируется отвести на один километр. Так же на один километр должна отвести свои и та сторона. Процесс разведения должен обязательно проходить при условии зеркальных действий обоих сторон… Практическое разведение сил и средств будет проходить на протяжении трех дней, дальше осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных ограждений и демонтаж фортификационных сооружений", - сказал Кравченко на брифинге.
По его словам, в случае обострения ситуации во время разведения сил на этом участке подразделения украинских силовиков готовы вернуться на прежние позиции.
Киев настаивает на разведении сил в пятницу, в то время как в Донецке заявили о готовности приступить к отводу сил в субботу. Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак в четверг заявил, что Киев готов к отводу сил 8 ноября.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы самопровозглашенной ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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