Украинские силовики заявили, что отвод сил в Петровском продлится три дня

КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Процесс разведения сил в поселке Петровское в Процесс разведения сил в поселке Петровское в Донбассе продлится три дня, заявил в пятницу на брифинге командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко.

"Войска объединенных сил планируется отвести на один километр. Так же на один километр должна отвести свои и та сторона. Процесс разведения должен обязательно проходить при условии зеркальных действий обоих сторон… Практическое разведение сил и средств будет проходить на протяжении трех дней, дальше осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных ограждений и демонтаж фортификационных сооружений", - сказал Кравченко на брифинге.

По его словам, в случае обострения ситуации во время разведения сил на этом участке подразделения украинских силовиков готовы вернуться на прежние позиции.

Киев настаивает на разведении сил в пятницу, в то время как в Донецке заявили о готовности приступить к отводу сил в субботу. Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак в четверг заявил, что Киев готов к отводу сил 8 ноября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы самопровозглашенной ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.