Россияне смогут совершать автоплатежи по номеру телефона

"Вариант сценария проведения платежей через СБП с рабочим названием "подписки" сейчас находится в разработке. Представить его рынку планируется ориентировочно в первом полугодии 2020 года. В настоящий момент мы прорабатываем возможные варианты реализации данного сценария, говорить о деталях преждевременно", - сказали в компании.