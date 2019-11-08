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РИА Новости

Россияне смогут совершать автоплатежи по номеру телефона

10:37 08.11.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. НСПК разрабатывает возможность совершения платежей по подписке по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП), новая услуга будет представлена в первом полугодии 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК.
"Вариант сценария проведения платежей через СБП с рабочим названием "подписки" сейчас находится в разработке. Представить его рынку планируется ориентировочно в первом полугодии 2020 года. В настоящий момент мы прорабатываем возможные варианты реализации данного сценария, говорить о деталях преждевременно", - сказали в компании.
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Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября, однако крупнейший российский банк - Сбербанк - к ней пока не присоединился.
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НСПК (Национальная система платежных карт)РоссияЭкономика
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